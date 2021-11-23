Стокгольм, , 20:43 — REGNUM С 19 ноября число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 16. Данные 23 ноября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

Коронавирус Pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты – все новости»

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 15 126 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 192 560 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 3 825 человек.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 298 795 человек старше 16 лет (85,5%), вторую — 7 005 848 (82,0%).

С начала пандемии в общей сложности 7967 человек получили помощь в реанимационных отделениях в связи с заболеванием COVID-19.