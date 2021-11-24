Афины , , 15:00 — REGNUM Никто в Греции не подвергнется опасности, и операции, которые необходимо провести, не будут отложены. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Танос Плеврис в интервью телеканалу SKAI 24 ноября.

Операция

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Плеврис добавил, что министерство здравоохранения ведет переговоры с частными клиниками, чтобы при необходимости операции можно было проводить там.

В частности, в отношении Аттики он подчеркнул, что «в запланированных операциях изменений нет». И хотя в соответствии с новыми правилами руководство больниц может при необходимости сократить количество операций, даже в наиболее пострадавших от коронавируса районах, где в настоящее время на систему здравоохранения оказывается большое давление, никто не подвергнется опасности и отмены операций будут максимально редки.

«Операции откладываться не будут. Проводятся все экстренные операции. В некоторых больницах в определенных районах, в исключительных случаях, которые находятся под большим давлением, операции в любом случае были сокращены и [переданы на аутсорсинг] в сотрудничестве с частными клиниками», — прокомментировал он.