Баку, , 08:48 — REGNUM В Азербайджане медики в течение суток 29 ноября выявили 1662 случая заражения коронавирусом по результатам проведения 11 369 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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За время пандемии в республике выявили 585 783 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 551 724 человека, в том числе 2391 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 26 252 носителя коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 7807 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 18 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 1617 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 11 982 тестов. Выздоровевшими медики признали 1979 человек. Скончались 22 пациента с диагнозом COVID-19.