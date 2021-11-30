Квебек, Канада, , 00:52 — REGNUM Первый в регионе случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» выявлен в канадской провинции Квебек, 29 ноября передал телеканал CTV со ссылкой на главу регионального минздрава Кристиана Дюбэ.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новый штамм «Омикрон» захватывает планету, что дальше?»

Это уже третий обнаруженный в Канаде носитель такого варианта SARS-CoV-2. Другой информации по указанному случаю не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября в канадской столице Оттаве зафиксировали первые два случая заражения штаммом «Омикрон» среди людей, которые прибыли в страну из Нигерии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Канаде выявлены первые случаи заражения «Омикрон»-штаммом