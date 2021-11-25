Нур-Султан, , 17:24 — REGNUM В Алма-Ате умер осужденный за захват заложника, убийство полицейского и организацию массовых беспорядков гражданский активист Арон Атабек, передают СМИ Казахстана сегодня, 25 ноября.

Свеча Pixabay.com

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68-летнтий казахстанский диссидент был болен COVID. В середине октября Атабек был госпитализирован в частную больницу и помещен в реанимацию. 20 октября впал в кому.

Отметим, что Арон Атабек вышел на свободу 1 октября 2021 года, отсидев в тюрьме только 15 из 18 лет, к которым его приговорили за совершение особо тяжких преступлений.

Оставшийся тюремный срок суд заменил активисту на ограничение свободы. Причиной смягчения меры наказания было названо наличие у него «неизлечимого заболевания позвоночника».

ИА REGNUM напоминает, что 14 июля 2006 года в микрорайоне «Шанырак» в Алма-Ате вспыхнули беспорядки, зачинщиками которых стали самозахватчики, пытавшиеся противодействовать сотрудникам правоохранительных органов во время сноса их незаконно построенных домов.

Во время столкновений протестующие захватили в заложники, а затем сожгли заживо милиционера Асета Бейсенова.

За организацию массовых беспорядков были осуждены Арон Атабек и еще четыре человека. Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.