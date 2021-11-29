Канберра, 29 ноября 2021, 09:12 — REGNUM За минувшие выходные (27 и 28 ноября) в Австралии были выявлены два первых случая заражения новым штатом коронавируса «Омикрон». Однако, выступая на пресс-конференции 29 ноября, главный санитарный врач страны профессор Пол Келли заявил, что данный вариант вируса настораживает, но делать окончательные выводы по поводу его опасности преждевременно.

Австралия
Австралия

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«Это не первый штамм, с которым мы столкнулись … Этот вирус, с которым мы познакомились за последний два года, действительно мутирует … И большинство из этих мутаций в итоге ни к чему не приводят», — отметил Келли.

Главный врач Австралии также отметил, что «Омикрон» стал доминирующим в ЮАР и вытеснил «Дельту». Однако он отметил, что ситуация в стране в области здравоохранения существенно отличается от той, которая наблюдается в Австралии, поскольку в Южно-Африканской Республике огромная доля молодого населения, а также значительно высокий уровень больных ВИЧ-инфекцией.

Келли также подчеркнул, что на настоящий момент у министерства здравоохранения Австралии нет никаких данных о том, что применяемые в стране вакцины неэффективны против «Омикрона».

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