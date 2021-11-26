Лондон, , 00:31 — REGNUM Решение об отмене авиасообщения с ЮАР и ещё пятью странами Африки приняли власти Великобритании после выявления нового штамма коронавируса. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба минздрава страны.

Министр здравоохранения вВеликобритании Саджид Джавид (сс) Foreign and Commonwealth Office

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Авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини приостанавливается в связи с выявлением регионе нового, особо опасного штамма коронавируса B.1.1.529, который потенциально может быть опаснее всех ранее известных вариантов.

Как пояснил глава минздрава Великобритании Саджид Джавид, в настоящее время специалисты изучают новый штамм коронавируса. Данные по нему будут позднее, но в качестве меры предосторожности с 00:00 по местному времени 26 ноября шесть стран Африки будут включены в красный список стран по COVID-19, авиасообщение с ними приостанавливается, а граждане Британии по возвращении из этих стран должны будут соблюдать карантин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Всемирная организация здравоохранения проведёт чрезвычайное заседание 26 ноября из-за выявления нового штамма коронавируса в Южной Африке.

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