жене, , 22:31 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 486 215 новых случаев заражения коронавирусом, скончался ещё 6641 пациент с COVID-19. Об этом 22 ноябряВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Cdc.gov

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Как уточняется, за весь период с начала пандемии в мире зарегистрировано уже 256 966 237 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 5 151 643 случая смерти от заболевания.

Согласно данным ВОЗ, первую десятку стран по распространению инфекции за минувшую неделю составили США, Германия, Великобритания, Россия, Турция, Нидерланды, Польша, Франция, Украина и Чехия.