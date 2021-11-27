Никосия, , 02:53 — REGNUM Запрет на въезд на территорию Кипра из восьми стран Африки в связи с обнаружением нового варианта коронавируса «Омикрон» введен кипрскими властями, 26 ноября сообщило на своем сайте министерство здравоохранения республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Решение касается прибывающих из ЮАР, Ботсваны, Намибии, Лесото, Эсватини (Свазиленд), Зимбабве, Мозамбика и Малави. Ограничения не распространяются на граждан Кипра и их семьи, а также на подданных стран ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Кроме того, под запрет не подпадают иностранцы, постоянно проживающие на кипрской территории.

Несмотря на это, указанные категории лиц должны будут после въезда в республику пройти десятидневный карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября Турция ограничила транспортное сообщение с ЮАР, Ботсваной, Мозамбиком, Намибией и Зимбабве из-за угрозы распространения штамма «Омикрон».

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