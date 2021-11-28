Вашингтон, , 01:43 — REGNUM Высокую оценку работе учёных ЮАР по выявлению «омикрон"-штамма коронавируса и оперативным действиям властей по распространению этой информации дал госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор. Об этом сказано в распространённом 28 ноября заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

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Уточняется, что Блинкен выразил признательность за давнее сотрудничество между США и ЮАР в сфере здравоохранения и дал высокую оценку учёным ЮАР за своевременное выявление нового «омикрон"-штамма коронавируса. Также Госсекретарь США поблагодарил правительство ЮАР за прозрачность в распространении информации о новом штамме. Блинкен отметил, что это должно послужить примером всему миру.

Кроме того, Блинкен и Пандор подчеркнули важность дальнейшего сотрудничества между США, Африканским союзом, Южной Африкой и другими пострадавшими африканскими странами в вопросах борьбы с последствиями пандемии коронавируса и с целью содействия массовой вакцинации населения стран африканского континента.

Ранее ИА REGNUM сообщало об ужесточении США правил въезда из ЮАР и ещё семи стран юга Африки в связи с появлением в Ботсване нового штамма коронавируса.

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