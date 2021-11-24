Таллин, , 16:02 — REGNUM С декабря нынешнего года в Эстонии прекращается действие более 550 000 свидетельств о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщил эстонский портал err.ee cо ссылкой на представителей Министерства социальных дел.

Стоп ковид Https://pixabay.com

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Таким образом, самое большое число выданных ковид-сертификатов в стране станет недействительным в самое ближайшее время.

Подчеркивается, что, согласно правилам, срок действия единого сертификата Евросоюза о вакцинации против Covid-19 истекает через шесть месяцев после его выдачи. Поэтому всем, чей ковид-сертификат теряет свою законную силу, необходимо получить новый сертификат.

Это в первую очередь касается тех, кто намерен выехать за границу в ближайшее время. В Эстонии сертификат можно продолжать использовать, если он проверен на государственном портале kontroll.digilugu.ee. Это объясняется тем, что с 21 октября 2021 года ковид-сертификаты на территории страны имеют более продолжительный технический срок действия.

Отмечается, что техническое продление срока действия сертификата разрешено лишь в том случае, если такое лицо было вакцинировано в самой Эстонии. Справки людей, которые вакцинировались в другой стране, действуют на территории Эстонии по-прежнему в течение полугода.

Министерство также предлагает для проверки «продленных» ковид-сертификатов специальную эстонскую интернет-программу, так как подобные программы ЕС считают справки действительными только в течение шести месяцев после ее получения.