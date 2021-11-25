Загреб, , 03:05 — REGNUM Коронавирусную инфекцию выявили у двух львов в зоопарке хорватской столицы города Загреб, 24 ноября сообщило на своем сайте министерство сельского хозяйства Хорватии.

Львы Pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты – все новости»

В учреждении действует программа мониторинга по COVID-19 среди животных, у которых брались анализы, подтвердившие заражение коронавирусом. В ведомстве отметили, что в стране это первый подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией среди животных.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября ветеринарная служба Сингапура объявила, что четверо азиатских львов в местном сафари-парке заболели COVID-19.

Читайте также: Четыре льва в Сингапуре заразились коронавирусом