Веллингтон, , 06:09 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки зафиксировали 172 случая заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Новая Зеландия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Отмечается, что 142 случая выявили в городе Окленде, где располагается крупнейший очаг распространения инфекции в стране. Также зараженных выявили в близлежащих населенных пунктах и округе Мальборо. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 в Новой Зеландии достигло 8745.

В настоящее время в новозеландских больницах находятся 86 пациентов с COVID-19. Из них девять человек помещены в палаты реанимации. Уточняется, что к 2 декабря в стране привили 86% взрослого населения против коронавирусной инфекции.