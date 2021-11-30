Тренто, , 19:55 — REGNUM В североитальянском регионе Альто Адидже с 6 декабря будет введен режим «желтой» эпидемиологической зоны, сообщили местные власти во вторник, 30 ноября.

Маска Коронавирус Иван Лазебный © ИА Красная Весна

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В общественных местах на открытом воздухе необходимо будет носить маску, в общественном транспорте — респираторы.

По данным на 30 ноября, в Италии умерли 133 828 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 89 (днем ранее — на 65). Число подтвержденных носителей выросло на 12 764 (днем ранее — на 7975). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 5 028 547 — более 8% населения страны. В настоящее время заражены 194 270 человек (на 4627 больше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали более 45 миллионов человек (более 75% населения страны.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С декабря 2021 года будут введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохранят все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишатся (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).