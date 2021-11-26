Вашингтон, , 17:20 — REGNUM Главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи заявил, что США не введут запрет на авиарейсы из южной Африки пока не соберут данные о новом варианте COVID-19, сообщает Reuters.

Энтони Фаучи

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По его словам, решение о прекращении полетов пока не принято.

«У нас всегда есть возможность последовать примеру Великобритании и заблокировать поездки из Южной Африки и связанных с ней стран. Это то, о чем мы думаем и к чему готовимся. Мы готовы сделать все необходимое для защиты американской общественности. Но мы хотим быть уверены, что для этого есть основания», — сказал Фаучи в интервью CNN.

Напомним, ранее стало известно о выявлении на территории ЮАР, Ботсваны и Гонконга случаев заражения новым штаммом коронавируса, обозначенным как B.1.1.529. Изучавший новый штамм британский профессор Тим Пикок заявил, что вируссодержит более 30 мутаций, некоторые из которых могут свидетельствовать о его высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.