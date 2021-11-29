Рим, , 22:41 — REGNUM Глава МВД Италии Лучана Ламорджезе в понедельник, 29 ноября, провела совещание с представителями региональных управлений о работе в период рождественских праздников.

Католическое рождество Дарья Драй © ИА REGNUM

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С 6 декабря ограничения в Италии будут усилены, полиция предполагает увеличить число контрольных мероприятий, особенно в общественном транспорте.

Целью правоохранительных органов будет «содействовать безопасному Рождеству». К работе будет привлечен весь личный состав.

По данным на 29 ноября, в Италии умерли 133 739 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 65 (днем ранее — на 47). Число подтвержденных носителей выросло на 7975 (днем ранее — на 12 932). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 5 015 790 — более 8% населения страны. В настоящее время заражены 189 643 человека (на 3200 больше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали более 45 миллионов человек (более 75% населения страны), три прививки — почти 6,5 миллиона человек (10,7%).

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С декабря 2021 года будут введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохранят все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишатся (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).