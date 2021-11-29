Амстердам, , 05:36 — REGNUM Пара, прервавшая карантин и пытавшаяся сбежать из страны, была задержана Нидерландскими королевскими военными силами задержали в аэропорту Амстердама. Об этом 29 ноября сообщает Agence France-Presse.

Осторожно коронавирус Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Уточняется, что пара накануне прибыла из ЮАР и была размещена на карантин в отеле. Такие меры предосторожности были предприняты в связи с обнаружением нового «Омикрон"-штамма коронавируса на юге Африки. Беглецам удалось добраться до аэропорта в Амстердаме и сесть на самолёт.

Пара была задержана уже перед самым взлётом, беглецы были переданы правоохранителями сотрудникам органов здравоохранения.

Напомним, в Амстердам прибыли два авиарейса из ЮАР 26 ноября. Все 624 пассажира были задержаны в аэропорту для сдачи ПЦР-теста. У 61 человека было выявлено заражение коронавирусом, а у 13 было подтверждено заражение новым «Омикрон"-штаммом.

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