Прага, , 02:20 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации вводится с 26 ноября в Чехии из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в республике, 25 ноября сообщила газета Mlada fronta DNES со ссылкой на чешского премьер-министра Андрея Бабиша.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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ЧС будет действовать 30 дней. Глава правительства отметил, что Палата депутатов Чехии уже проинформирована об указанном решении.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября у чешского президента Милоша Земана выявили коронавирусную инфекцию. Это произошло в день выписки главы государства из Центрального военного госпиталя в Праге, где он находился на лечении цирроза.

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