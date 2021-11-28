Канберра, , 03:04 — REGNUM Первые случаи инфицирования «омикрон"-штаммом коронавируса подозревают власти австралийского штата Новый Южный Уэльс. Об этом 28 ноября сказано в заявлении министерства здравоохранения региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Предполагается, что «омикрон"-штаммом могут быть заражены два человека, прибывших в Австралию из ЮАР. Результат их анализов станет известен через несколько дней, когда будут проведены дополнительные исследования в Сиднее.

Остальным 14 пассажирам авиарейса, которые прибыли из африканских стран, где зарегистрирован новый штамм коронавируса, могли близко контактировать с заражёнными. всем прибывшим одним самолётом с двумя гражданами, прилетевшими из ЮАР, предписано немедленно пройти тестирование и принять меры к самоизоляции на 14 дней.

Авиасообщение с Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии, Сейшельских островов, Эсватини и ЮАР власти Австралии ограничили с 27 ноября. Причиной такого решения стало выявление на юге Африки нового «омикрон"-штамма коронавируса. Въезд разрешён только гражданам Австралии, либо имеющим вид на жительство при условии соблюдения карантина в течение 14 дней в государственном изоляторе в Ховард-Спрингс (Северная территория) под наблюдением врачей.

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