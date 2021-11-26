Рига, , 17:00 — REGNUM

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С введением в Латвии «зеленой» зоны, допускающей в торговые центры и центры оказания услуг только обладателей ковид-сертификатов, стали все чаще возникать неприятные ситуации с ущемлением прав рядовых латийцев. Об этом сообщил местный портал rus.lsm.lvв статье «Без Covid-сертификата жителям рижского Задвинья не попасть в аптеку».

Так, в Риге на улице Карла Ульманя аптека расположена внутри торгового центра «зеленой зоны» и попасть туда без сертификата нельзя. Многие люди жалуются, что не могут получить важные лекарства и препараты для себя и своих близких. До следующей аптеки расстояние — полтора километра. Рижане сообщили журналистам, что подобных мест в столице полно.

ИА REGNUMуже рассказывал, что похожая ситуация cложилась с банкоматами в жилом районе города-курорта Юрмалы Каугури. В бюро омбудсмена Латвии уже заявили, что снятие наличных денег надо сделать доступнее, как и оказание помощи в аптеках.

С понедельника,15 ноября 2021 года, в стране отмененыособо строгие ограничения, в том числе — комендантский час. Жители Латвии, прошедшие вакцинацию от коронавируса или переболевшие,получилидоступ ко всем услугам в «зеленой», эпидемиологически безопасной зоне.

Такой порядокбудет действовать до окончания чрезвычайного положения 11 января 2022года.