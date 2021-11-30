Кабул, , 09:17 — REGNUM Недавно появились сообщения о новой вспышке коронавируса в Южной Африке, Ботсване, Бельгии, Гонконге и Израиле. Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм вируса «Омикрон», и сообщается, что это один из наиболее модифицированных случаев мутации коронавируса.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новый штамм «Омикрон» захватывает планету, что дальше?»

Сообщения о вспышке нового типа коронавируса в некоторых странах вызвали опасения во всем мире. В Афганистане, например, проект Corona был приостановлен во многих провинциях с октября из-за отсутствия финансирования. Ряд бывших должностных лиц программы Covid-19 и источников в области здравоохранения говорят, что болезнь не исчезла, и может вспыхнуть новая волна.

Бывший сотрудник проекта Corona сказал «8Собх», что, хотя на данный момент ситуация удовлетворительна, из приграничных провинций поступают слухи о том, что количество заболеваний снова растет. Источник добавил, что распространение вируса в некоторых соседних странах увеличивается, но больницы и лечебные центры Corona в Афганистане закрылись.

«Если распространится четвертая волна вируса, ситуация станет гораздо более тревожной, чем предполагалось ранее», — сказал он.

Кроме того, некоторые другие источники в области здравоохранения сообщают, что в последние недели из-за похолодания количество пациентов в медицинские центры увеличилось. Согласно источникам, у ряда пациентов наблюдаются симптомы коронавируса, и они нуждаются в кислороде для лечения.

Источник в сфере здравоохранения в провинции Дайкунди сообщил газете «8 Собх», что больница Corona в провинции работала до конца октября этого года, но затем была закрыта. По его словам, после того, как больница перестала работать, туда поступали пациенты с коронавирусом, но помощь им не оказывалась. Он добавил, что с похолоданием количество пациентов в медицинских центрах увеличилось, а также увеличилось потребление кислорода. Согласно этому источнику, количество пациентов с подозрением на коронавирус увеличивается, что вызывает опасения по поводу распространения четвертой волны вируса.

В провинции Логар больница Corona, которая занимается диагностикой и лечением коронавируса, была закрыта месяц назад, а ее персонал уволен. Согласно источникам в сфере здравоохранения, сбор средств в рамках проекта Corona осуществляется по всей стране, так как программа была остановлена на всей территории Афганистана.

Наджиб Раха, сотрудник больницы Corona в Бамиане, также сказал, что лечение пациентов с коронавирусом в провинции было прекращено в конце октября. По словам Раха, коронавирус не только не исчез, но существует еще и вероятность вспышки четвертой волны.

По словам бывшего сотрудника больницы Corona в Бамиане, в конце октября в связи с закрытием больницы скончался пациент с коронавирусом. Он добавляет, что, работая в больнице, он стал свидетелем новых волн, распространявшихся максимум за два месяца и унесших множество жертв.

По словам Раха, Министерство здравоохранения и ВОЗ недавно прислали письмо, в котором пообещали, что проект Corona в Бамиане будет возобновлен в течение следующих 20 дней. Но, несмотря на то, что с момента получения письма прошло около месяца, проект пока не возобновлен. По его словам, в больнице на 20 коек работало 150 сотрудников, а еще 43 сотрудника — в рамках программы вакцинации в провинции.

Еще одна проблема заключается в том, что обученный и опытный персонал разъезжается по мере приостановки проекта Corona, что значительно затрудняет его повторное привлечение к работе в случае необходимости. Кроме того, по их словам, для того, чтобы лучше организовать работу и предоставлять медицинские услуги пациентам, в каждой провинции была создана система, на создание которой ушли месяцы. Но теперь система разваливается из-за отсутствия дорогостоящего медицинского оборудования и лекарств.

Глава программы по борьбе с коронавирусом в одной из провинций, сообщил газете «8 Собх», что министерство здравоохранения не имеет возможности продолжать реализацию проекта, потому что нужны профессиональные кадры, врачи и медсестры, а у общественного здравоохранения нет средств для оказания услуг.