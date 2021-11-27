Берн, , 08:25 — REGNUM Используемые в настоящее время ПЦР-тесты пригодны для выявления нового штамма коронавируса В.1.1.529 «Омикрон». Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном 26 ноября.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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Отслеживанием новых мутаций SARS-CoV-2 в ВОЗ занимается техническая консультативная группа по эволюции вируса. Одной из задач этой группы является определение пригодности существующих методов диагностики для выявления новых штаммов вируса.

«Уже применяемая ПЦР-диагностика SARS-CoV-2 может выявлять и новый вариант вируса», — сообщают в ВОЗ.

Эти выводы были сделаны на основании данных, полученных из лабораторий. При этом в нескольких лабораториях обнаружили, что при применении одного из широко используемых ПЦР-тестов не удаётся обнаружить один из трёх целевых генов. Таким образом, этот тест можно использовать в качестве маркера нового варианта вируса.

Первое сообщение о новом штамме коронавируса B.1.1.529 поступило в ВОЗ 24 ноября 2021 года. Анализ ранее взятых образцов показал, что эта вариация, получившая название «Омикрон», впервые была обнаружена в образце, взятом на юге Африки 9 ноября.