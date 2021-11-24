Пхеньян, , 11:51 — REGNUM В октябре 2021 года товарооборот между Китаем и КНДР составил $41,78 млн, что на 40,2% меньше, чем в сентябре текущего года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные таможенной службы Китая.

КНДР и КНР Roman Harak

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Согласно опубликованным данным, экспорт товаров из КНДР в Китай за месяц сократился на 85,7% исоставил $1,99 млн, а импорт товаров из Китая — на 28,5%, до $39,78 млн.

Напомним, что в сентябре текущего года товарооборот между странами вырос на 142,8%, до $28,78 млн.

Эксперты отмечают, что сокращение объемов торговли между Китаем и КНДР может быть связано с праздниками, которые отмечали в Китае с 1 по 7 октября, а также с пандемией коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года Китай нарастил импорт электроэнергии из Северной Кореи.

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