Любек, Германия, , 07:26 — REGNUM Вакцинацию людей неизвестным препаратом остановили сотрудники полиции возле аэропорта в городе Любеке в федеральной немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба управления полиции города.

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По данным правоохранителей, около 15:00 по местному времени 27 ноября перед зданием аэропорта была обнаружена очередь из примерно 80 человек, при этом количество людей постоянно увеличивалось. Было установлено, что в данном месте проводится вакцинация граждан от коронавируса неизвестным препаратом.

Вакцинация проводилась в специально оборудованном для этой цели офисном помещении. К тому времени, как полицейские прервали процесс, около 50 человек уже успели привиться.

Было предварительно установлено, что аэропорт Любека принадлежит врачу и предпринимателю Винфриду Штекеру, который, по данным ряда немецких СМИ, заявлял о создании им собственной вакцины от коронавируса. Препарат одобрения к применению от официального регулятора не получал. В настоящее время начата проверка по факту инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Германии расследуется более 3000 дел, связанных с подделкой сертификатов вакцинации от COVID-19.

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