Вашингтон, , 21:52 — REGNUM Ситуация со здравоохранением в США, а также с разработкой вакцин позволяет не паниковать из-за появления нового штамма коронавируса, заявил 29 ноября, выступая в Белом доме, американский президент Джо Байден.

Джозеф Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Отметив, что штамм «Омикрон» — это повод только для «беспокойства», а не для «паники», Байден заявил:

«У нас лучшие вакцины в мире, лучшая медицина, лучшие ученые».

Он призвал вести борьбу с новым вирусом. Глава США добавил, что американские врачи считают существующие вакцины действенными и призвал носить маски. Если же нужны будут новые вакцины, они будут разработаны.

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