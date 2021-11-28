Прага, , 07:03 — REGNUM Случай заражения «омикрон"-штаммом коронавируса SARS-CoV-2 подтверждён в Чехии. Об этом 28 ноября сообщает Чешское радио.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По предварительным данным, заражение выявлено у жительницы города Либерец на севере страны. Положительный результат ПЦР-теста был получен в лаборатории больницы. И. о. премьер-министра Андрей Бабиш уточнил, что женщина недавно была в Намибии, откуда вернулась на родину через ЮАР и ОАЭ.

Дополнительно сообщается, что женщина вакцинирована полностью и переносит заболевание в лёгкой форме. Она полностью изолирована, как и восемь человек, прибывших вместе с носительницей вируса в Чехию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возможном выявлении «омикрон"-штамма у жительницы Чехии.

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