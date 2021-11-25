Ереван, , 13:52 — REGNUM В Армении за последние сутки медики провели 7666 исследований на коронавирус, из которых 592 дали положительный результат. Об этом 25 ноября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Анализы на коронавирус Mos.ru

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Всего в стране выявили 336 330 носителей коронавируса. Из них 311 078 справились с инфекцией, в том числе 1217 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находится 16 421 пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 8831 пациента с COVID-19, в том числе 42 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 8313 тестов на коронавирус 860 были с положительным результатом. 939 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 28 пациентов с COVID-19.