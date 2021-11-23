Канберра, , 10:01 — REGNUM Главный санитарный врач Виктории (юго-восток Австралии) Бретт Саттон предупредил тех, кто еще не сделал прививку от COVID-19, что они рискуют умереть в результате заболевания. Чтобы его слова звучали более убедительно, то в соцсети Twitter он отметил, что из последних 19 умерших за последние 24 часа 17 человек могли бы остаться в живых.

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«19 погибших — это настоящая трагедия. Да есть причины, по которым некоторые люди не могут быть вакцинированы, но 17 человек из этих 19 не привились. А ведь все можно было предотвратить», — написал Саттон.

Саттон также призвал непривитых жителей Виктории пересмотреть свои решения и взгляды, поскольку высокий уровень смертности является явным напоминанием о смертельной природе коронавируса вируса:

«Для всех тех, кто еще не вакцинирован, пожалуйста, подумайте, что это может означать для вас или для людей из групп риска в любом месте».

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