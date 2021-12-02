Лиссабон, , 13:01 — REGNUM Число выявленных случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» в Португалии возросло до 19, все заражённые — из команды первого дивизиона португальского чемпионата по футболу «Белененсеш». Об этом заявила глава минздрава Португалии Граса Фрейташ в интервью телеканалу RTP.

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Отмечается, что вспышка заражения в команде могла произойти после положительного результата южноафриканского игрока в составе команды, который в середине ноября сыграл два отборочных матча чемпионата мира в Катаре в составе сборной своей страны.

Фрейташ отметила, что есть ещё пять возможных случаев заражения вариантом «Омикрон», которые изучаются Португальским национальным институтом здравоохранения (INSA).