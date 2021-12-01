Берлин, , 17:17 — REGNUM Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) на самом деле является широко известным органом в Германии. Однако в условиях пандемии наука и политика вступают в конфликт. Последнее яблоко раздора: вопрос о вакцинации детей. Об этом сообщило немецкое агентство DW 1 декабря.

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Постоянная комиссия по вакцинации традиционно состоит из междисциплинарной группы. Например, в нынешнюю команду из 18 человек входят специалисты в области тропической медицины, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Многие члены Stiko имеют звание профессора. Также представлены практикующие врачи из органов здравоохранения. Рекомендации комиссии считаются медицинским стандартом.

Но для некоторых политиков обсуждения вопросов в рамках Stiko проходят слишком медленно, как показала дискуссия о вакцинации детей от 12 до 17 лет этим летом. После того, как Stiko отказалась от оценки и, таким образом, дала врачам четкий сигнал о начале вакцинации, в июне комитет подвергся резкой критике. Только в августе появилась настоятельная рекомендация вакцинировать всех молодых людей.

Совсем недавно речь шла о ревакцинации. Политики хотели сделать третью инъекцию (бустерную прививку) возможной для всех взрослых еще раньше, однако комиссия затормозила всех и заставила ждать. Сегодня же политики и ученые ведут спор касательно вакцинации детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет.

Многие родители опасаются, что их дети заразятся COVID-19, и растерянно смотрят на другие неевропейские страны: в США, Канаде и Израиле детям уже делают прививки. Европейское агентство по лекарственным средствам уже рекомендовало использование вакцины от Pfizer/Biontech, однако Stiko все ещё находится в ожидании.

По мнению немецкой научной комиссии, необходимо оценить все возможные последствия вакцинации детей. Прежде всего, внимание уделяется побочным эффектам. Поскольку до сих пор вакцинированы лишь несколько детей, делать конкретные заявления непросто, так как базовый объем данных не очень велик.