Вашингтон, , 10:09 — REGNUM Российская вакцина «Спутник V» может быть использована для борьбы с коронавирусом в большом количестве стран Африки, если получит одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом технический директор регионального офиса ВОЗ в Африке Мэри Стивен рассказала в опубликованном 2 декабря интервью «Известиям».

Больница в Африке (сс) USAID

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Стивен отметила, что информации об эффективности российской вакцины у неё нет. Сейчас этот препарат оценивают специалисты, чтобы разрешить использовать его в чрезвычайных ситуациях, и этого решения нужно дождаться.

По её словам, все страны вправе использовать у себя любую вакцину. Пользу бы принесли консультации с теми странами, которые уже применяют «Спутник V».

«Однако идеальный вариант — пройти этап одобрения на уровне ВОЗ для применения в экстренных случаях. Тогда гораздо большее количество стран региона сможет использовать «Спутник V», — сказала Стивен.

Как сообщало ИА REGNUM, использование российской вакцины «Спутник V» одобрил ряд африканских стран, в том числе Ангола и Республика Конго.

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