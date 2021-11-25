Иерусалим, 25 ноября 2021, 08:52 — REGNUM Власти Израиля разрешили въезжающим с страну гражданам делать тест на антитела за 24 часа до полёта вместо ПЦР-теста, который необходимо было делать за 72 часа до вылета. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра страны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее непривитые граждане Израиля смогли использовать недоработку на сайте минздрава для оформления себе т.н. зеленого паспорта, говорящего о том, что они привиты.
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