Афины , , 10:50 — REGNUM Правительство Греции находится в полном замешательстве, если не в панике. Об этом заявил лидер главной оппозиционной партии Греции СИРИЗА-Прогрессивный альянс Алексис Ципрас на выступлении в парламенте 1 декабря. Ципрас резко раскритиковал меру по обязательной вакцинации всех людей старше 60 лет против COVID-19.

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Ципрас выразил мнение, что премьер-министрстраны Кирьякос Мицотакис «в критический момент беспрецедентного кризиса» выглядел самодовольным, говоря о «спасении жизней», когда Греция достигла рекордного показателя смертности на миллион жителей.

Ципрас отметил, что за последние два дня около 150 человек были подключены к самодельным аппаратам искусственной вентиляции легких за пределами отделений интенсивной терапии, хотя было совершенно неясно, есть ли какая-либо надежда спасти их жизни.

«В этом и заключается трагедия. И на основании этого вы занимаете определенную позицию и в очередной раз грозите пальцем оппозиции», — добавил он.

«Вы находитесь в абсолютном замешательстве. Вы потеряли контроль и, возможно, находитесь в панике, что не сулит ничего хорошего, и вы совершаете одну ошибку за другой», — продолжил главный лидер оппозиции, призывая правительство и премьер-министра «взять себя в руки».

Премьер-министр Греции ранее заявил, что решение об обязательной вакцинации пожилых жителей страны — строгое, но правильное, а штраф в размере 100 евро за отказ от вакцинации — разумен.