Нью-Йорк, США, , 21:00 — REGNUM Вакцинация во всём мире в целом идёт слишком медленно, сообщил 29 ноября журналистам представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Вакцинация Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР

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Отметив, что до конца года ожидалось, что вакцинированы от COVID-19 будут 40% жителей планеты, а к середине следующего года — 70%, Дюжаррик посетовал:

«В этом деле мы находимся не там, где нам хотелось бы».

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