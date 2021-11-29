Нью-Йорк, США, 29 ноября 2021, 21:00 — REGNUM Вакцинация во всём мире в целом идёт слишком медленно, сообщил 29 ноября журналистам представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
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Отметив, что до конца года ожидалось, что вакцинированы от COVID-19 будут 40% жителей планеты, а к середине следующего года — 70%, Дюжаррик посетовал:
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