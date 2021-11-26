Будапешт, , 13:42 — REGNUM Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что производство российской вакцины «Спутник V» начнется в стране в 2022 году.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто Ministério das Relações Exteriores

«Очень важно, чтобы в следующем году на территории Венгрии началось производство российской вакцины «Спутник V», я очень хотел бы, чтобы в ближайшее время мы достигли договоренности по всем пунктам технологического процесса производства», — сказал он на пленарном заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сийярто заявил, что Венгрии не удалось бы провести быструю кампанию по вакцинации против коронавирусной инфекции без российской вакцины «Спутник V».

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