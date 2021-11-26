Будапешт, 26 ноября 2021, 13:42 — REGNUM Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что производство российской вакцины «Спутник V» начнется в стране в 2022 году.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сийярто заявил, что Венгрии не удалось бы провести быструю кампанию по вакцинации против коронавирусной инфекции без российской вакцины «Спутник V».
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