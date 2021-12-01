Токио, , 03:23 — REGNUM Японские власти решили усилить контроль за въездом людей из Испании, Швеции, Португалии и Нигерии из-за появления штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба МИД Японии.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

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Теперь всем въезжающим на японскую территорию из вышеуказанных стран будет необходимо проходить 14-дневный карантин. При этом первые три дня карантина необходимо находиться в специальном учреждении. Новые ограничения вступят в силу со 2 декабря. Отмечается, что контроль на приезжими Япония ввела в отношении 27 государств.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября в Японии подтвердили первый факт заражения штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2. Отмечалось, что эту разновидность инфекции выявили у человека, прибывшего в страну из Намибии.