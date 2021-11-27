Вашингтон, , 19:20 — REGNUM На территорию США уже мог попасть новый штамм коронавируса — «Омикрон». Об этом 27 ноября заявил глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью телеканалу NBC.

Коронавирус Permkrai.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты – все новости»

«Я не удивлюсь, если это так (вирус попал в США — прим. ИА REGNUM), — сказал главный инфекционист. — Но мы пока не выявили («Омикрон» на территории страны — прим. ИА REGNUM)».

Как передавало ИА REGNUM, 27 ноября британский министр здравоохранения Саджид Джавид заявил журналистам, что два случая заражения новым штаммом «Омикрон» выявили в Великобритании.