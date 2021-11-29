Киев, 29 ноября 2021, 14:41 — REGNUM За истекшие сутки на Украине было выявлено 5804 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 29 ноября сообщает украинский минздрав.

Коронавирус на Украине
Коронавирус на Украине
Moz.gov.ua

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«За сутки 24 июня на Украине зафиксировано 5804 новых подтвержденных случая заболевания коронавирусом COVID-19 (из них детей — 530, медработников — 72)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 3 427 827.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 297 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 85 414.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 2 920 714 человек вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 15 832 613 тестов на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 7483 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.