Вашингтон, 29 ноября 2021, 17:53 — REGNUM У нового штамма коронавируса «Омикрон» большая скорость распространения, заявил 29 ноября главный инфекционист США Энтони Фаучи, передаёт АВС.
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По его словам, в США пока не зафиксировано заражений «Омикроном», но это — временное явление, поскольку вирус склонен быстро распространяться. Это предварительные выводы, отмечает глава национального института аллергических и инфекционных заболеваний Штатов.
Фаучи пояснил, что о высокой скорости распространения нового штамма говорят «его молекулярные характеристики». Он добавил, что больше об «Омикроне» станет известно буквально в ближайшие пару недель.
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