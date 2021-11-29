Вашингтон, , 17:53 — REGNUM У нового штамма коронавируса «Омикрон» большая скорость распространения, заявил 29 ноября главный инфекционист США Энтони Фаучи, передаёт АВС.

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи и президент США Джо Байден (сс) The White House

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По его словам, в США пока не зафиксировано заражений «Омикроном», но это — временное явление, поскольку вирус склонен быстро распространяться. Это предварительные выводы, отмечает глава национального института аллергических и инфекционных заболеваний Штатов.

Фаучи пояснил, что о высокой скорости распространения нового штамма говорят «его молекулярные характеристики». Он добавил, что больше об «Омикроне» станет известно буквально в ближайшие пару недель.

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