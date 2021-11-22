Берлин, , 17:05 — REGNUM Миллионы людей в Германии должны пройти повторную вакцинацию в ближайшие недели. Самой популярной вакциной является продукция компании Biontech. Тем не менее, министр здравоохранения Йенс Спан выступил в поддержку количественных ограничений на поставки от немецкого производителя. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 22 ноября.

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«Спрос безумно вырос за последние две недели. Только завтра мы поставим шесть миллионов доз вакцины Biontech», — отметил Спан. По словам министра, из-за такого огромного спроса склад компании в настоящее время пустует.

«Дело в том, что на сегодняшний день в нашем распоряжении остаётся не более двух-трех миллионов доз вакцины от крупнейшего производителя», — подчеркнул чиновник.

Министр здравоохранения также заявил: «Однако нам не стоит забывать о не менее эффективной альтернативе от компании Moderna. Таким образом, вакцин будет достаточно».

Ранее Федеральное министерство здравоохранения объявило об ограничении количества поставок вакцины Biontech на следующие несколько недель. В настоящее время вакцина удовлетворяет 90% спроса среди немецкого населения.