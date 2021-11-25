Рим, , 21:24 — REGNUM Число выявляемых зараженных коронавирусом в Италии растет пятую неделю подряд, сообщили в экспертном институте Gimbe в четверг, 25 ноября.

Вакцинация от коронавируса в Италии Russian.news.cn

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Среднее количество ежедневно выявляемых случаев выросло вчетверо — с 2500 до 10 000. Растет нагрузка на систему здравоохранения, подчеркнули эксперты.

По данным на 25 ноября, в Италии умерли 133 486 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 71 (днем ранее — на 85). Число подтвержденных носителей выросло на 13 764 (днем ранее — на 12 448). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 968 341 — более 8% населения страны. В настоящее время заражены 166 598 человек (на 7281 больше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали 45 530 428 человек — 75,60% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С декабря 2021 года будут введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохранят все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишатся (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).