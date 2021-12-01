Женева, Швейцария, , 07:37 — REGNUM Число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией за 22 — 28 ноября снизилось на 10% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Число новых смертей за минувшие семь дней уменьшилось на 10% по сравнению с предшествующей неделей, поступили сообщения о 47,5 тыс. умерших», — заявили в организации.

Отмечается, что количество случаев заражения коронавирусом за прошедшую неделю осталось почти неизменным по сравнению с предыдущей неделей. При этом около 70% инфицированных, выявленных за указанный период, приходится на Европу.

Всего с начала пандемии, по данным ВОЗ, в мире выявили более 261,4 млн случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. От осложнений COVID-19 в мире скончались более 5,2 млн человек.