Вашингтон, , 08:48 — REGNUM Президент США Джо Байден считает, что резкое снижение американских биржевых индексов, произошедшее на фоне распространяемой в СМИ информации о новом и чрезвычайно опасном штамме коронавируса В.1.1.529 «Омикрон», является вполне ожидаемым. Об этом он сказал 26 ноября, отвечая на вопросы журналистов в Нантакете (штат Массачусетс), где проводит праздничные выходные с семьёй.

Джо Байден Gage Skidmore

Джо Байден «Ожидаемо. Такое всегда происходит, когда (число заражений) коронавирусом растёт».

Байдена также спросили о том, беспокоит ли его ситуация с этим падением рынка акций. На что президент ответил однозначно: «Абсолютно нет».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 26 ноября резким снижением на фоне новостей о выявлении в Африке нового штамма коронавируса.

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