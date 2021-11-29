Берлин, , 17:28 — REGNUM На поставках товаров в Германии отрицательно сказывается непризнание ЕС российской вакцины от коронавируса «Спутник V», пишет 29 ноября Die Welt.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Эксперты в Германии заявляют, что немало водителей, доставляющих грузы в страну, привились российским препаратом. Как правило, это люди из восточно-европейских стран.

Но в ЕС они не считаются привитыми и им приходится всё время тестироваться на COVID-19. Особенно это усложняет работу предприятий малого и среднего бизнеса.

Эксперты прогнозируют ухудшение ситуации в случае ещё большего ужесточения требований к водителям: например, в случае перехода от 3G (привитые, переболевшие, с отрицательным ПЦР-тестом) к 2G (привитые или переболевшие).

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