Канберра, , 11:25 — REGNUM Глава правительства Северной территории Австралии Майкл Ганнер раскритиковал действия «троллей из-за рубежа», заявив на пресс-конференции, что 99% дезинформации о борьбе региональных властей с коронавирусом исходит из интернета. Об этом 25 ноября сообщил телеканал Nine News.

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«Я призываю людей не беспокоиться о безумных, беспорядочных вещах, которые распространяются в интернете и подавляющее большинство которых исходит от людей, которые не живут здесь и ничего о нас не знают», — заявил Ганнер.

«99,99% слухов, которые ходят по интернету в регионе, происходят из-за рубежа территории, в основном из США, Канады и Великобритании», — подчеркнул глава правительства.

Ганнер также опроверг слухи о том, что военные, присланные помогать местным властям бороться с COVID-19, имеют при себе оружие.

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