Мадрид, , 20:33 — REGNUM В Мадриде микробиологическое подразделение больницы «Грегорио Мараньон» зафиксировало первый случай заражения новым «южноафриканским» штаммом коронавируса «Омикрон», сообщает 29 ноября издание El Pais.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По утверждению El Pais, после этого случая Испания начнёт требовать отрицательные результаты теста на коронавирус со всех, кто из Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мозамбика, Намибии, Эсватини (Свазиленда) и ЮАР, так как эти страны считаются «родиной» нового штамма-мутанта.

Тест должен быть сделан за 72 часа до въезда в Испанию, при этом будет неважно, вакцинированы ли приехавшие из вышеуказанных стран. Кроме того, по прибытии в Испанию им придётся уйти на 10-дневный карантин.

Напомним, ранее британские учёные сообщили о выявлении на юге Африки нового штамма с «ужасающим числом мутаций», которому позднее было присвоено обозначения «Омикрон». Представители ВОЗ уже заявили о повышенной опасности, исходящей от этого штамма.

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