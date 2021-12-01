Бразилиа, , 20:16 — REGNUM В Бразилии продолжается снижение случаев заражения COVID-19. 1 декабря выявили 9710 носителей коронавируса, признаны излечившимися 17 516 человек, за день скончались 324 пациента с COVID-19, по данным статистической службы Worldometers.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Всего в стране с начала пандемии было выявлено 220 94 459 случаев заражения, 21 321 631 пациент излечился, 614 754 человека скончались. Последние две недели суточная смертность от COVID-19 и его осложнений не превышает 400 человек.

Штаммом «Дельта» инфицировано 99,39% пациентов. Только 0,61% являются носителями штамма «Гамма». Также известно о первых двух случаях заражения штаммом «Омикрон».

На данный момент полностью вакцинировано 63% населения, еще 14% вакцинировано одним компонентом.

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