Джакарта, , 14:09 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 297 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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По состоянию на 30 ноября 2021 года в Индонезии выявлено 4 256 409 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в стране смогли 324 человека. В общей сложности коронавирусом в Индонезии переболели 4 104 657 человек.

За последние 24 часа в Индонезии от COVID-19 умерли 11 человек. Всего эпидемия унесла жизни 143 830 жителей Индонезии.

На сегодняшний день в Индонезии зарегистрировано 7922 активных случая COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Джакарте планируют подготовить школы для вакцинации против коронавируса детей в возрасте 6−11 лет.

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