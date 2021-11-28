Вашингтон, 28 ноября 2021, 19:19 — REGNUM Глава Национальных институтов здравоохранения США Фрэнсис Коллинз выразил надежду на скорейшее получение информации об эффективности вакцин к новому омикрон-штамму коронавируса. Об этом он сообщили в эфире телеканала CNN.
Ученый подчеркнул, что данные будут получены через 2−3 недели на основе сравнения вакцинированного и не вакцинированного населения в Южной Африки.
Напомним, новый омикрон-штамм коронавируса был выявлен в Южной Африке и оценён Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как вызывающий беспокойство. Ряд стран мира в связи с выявлением нового штамма в южноафриканских странах, ограничили авиасообщение с некоторыми странами Африки.
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