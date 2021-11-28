Вашингтон, , 19:19 — REGNUM Глава Национальных институтов здравоохранения США Фрэнсис Коллинз выразил надежду на скорейшее получение информации об эффективности вакцин к новому омикрон-штамму коронавируса. Об этом он сообщили в эфире телеканала CNN.

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«Мы обеспокоены, что в худшем случае вирус может оказаться настолько другим, что вакцины не будут обеспечивать от него защиту. Этот аспект надо проверить как можно быстрее», — отметил Коллинз.

Ученый подчеркнул, что данные будут получены через 2−3 недели на основе сравнения вакцинированного и не вакцинированного населения в Южной Африки.

«На основе того, что происходит в Южной Африке, где доля вакцинированных составляет около 37% населения, через 2−3 недели мы должны получить информацию о том, насколько их защита эффективнее, чем у тех, кто не вакцинировался», — резюмировал эксперт.

Напомним, новый омикрон-штамм коронавируса был выявлен в Южной Африке и оценён Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как вызывающий беспокойство. Ряд стран мира в связи с выявлением нового штамма в южноафриканских странах, ограничили авиасообщение с некоторыми странами Африки.

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