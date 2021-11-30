Варшава, , 10:26 — REGNUM Появления нового штамма коронавируса «Омикрон» стоит в скором времени ожидать в Польше. Об этом заявил профессор биологии Петр Жимский из Познаньского медицинского университета в интервью Polskie Radio.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Эту мутацию вируса SARS-CoV-2 в конце ноября впервые выявили в Ботсване и ЮАР. А уже 27 ноября, заражение новой мутацией диагностировали в Великобритании, Германии и Италии. 28 ноября о заражениях «Омикроном» сообщили Нидерланды, Австралия и Дания. Скорость его распространения поражает, поэтому в скором времени надо быть готовыми и нам», — заявил ученый.

Биолог для борьбы с пандемией и для того, чтобы уменьшить распространения разных мутаций SARS-CoV-2, призывал всех прививаться.

«Есть один важный момент, согласно доступным нам данным, вакцинация уменьшает вероятность тяжелого протекания болезни, госпитализации и смерти. Этого удается достичь благодаря выработке клеточной реакции на вирус, которая не имеет ничего общего с антителами», — заключил он.